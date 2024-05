Repubblica - Osimhen verso il forfait in Fiorentina-Napoli: spunta il sostituto nelle idee di Calzona

Ultime notizie SSC Napoli - Non arrivano buone notizie per Calzona, in vista del match di venerdì con Fiorentina-Napoli di scena nell'anticipo della penultima giornata di Serie A. Perché potrebbe restare ai box Victor Osimhen:

"Victor Osimhen: si è fermato lunedì per un affaticamento muscolare accusato contro il Bologna e ieri si è limitato alle terapie. Oggi sarà una giornata decisiva per capire le sue condizioni, ma le sensazioni sono negative. Il numero 9 rischia il forfait in quella che sarebbe dovuta essere la sua penultima gara in maglia azzurra. Calzona sta già pensando alle alternative: Raspadori o Simeone. Il Cholito ci terrebbe a indossare la maglia da titolare al Franchi da ex contro la Fiorentina. L’argentino ha giocato due anni – dal 2017 al 2019 – con i viola ( ha segnato la famosa tripletta che costò lo scudetto al Napoli il 29 aprile 2018) e gli piacerebbe esibirsi dal 1’. Ha già segnato alla Fiorentina in questa stagione, nel 3-0 rifilato alla squadra di Italiano nella semifinale della Supercoppa Italiana, il punto più alto della gestione Mazzarri".