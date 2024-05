Ferrara: "Ho una sensazione sull'allenatore della Juventus"

L'ex difensore Ciro Ferrara ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sport Mediaset' alla viglia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: "Le due squadre arrivano a questa finale in modi totalmente opposti dal punto di vista fisico e mentale, ma si tratta di una finale e anche se l'Atalanta sembra stia meglio il risultato è davvero aperto, è difficile dare delle percentuali. Conoscendo la storia della Juventus mi aspetto una reazione a un finale di campionato non all'altezza".

Perché questo crollo?

"Difficile capirlo, devi esserci dentro. Immagino che nessuno possa essere contento di questo finale di campionato al di là dell'obiettivo raggiunto e della possibilità di poter conquistare un trofeo, è stata una seconda parte di stagione in grossa difficoltà. La Juventus è abituata ad altro. Non so di chi possano essere le colpe, è difficile capirlo".

Come interpreti le parole di Allegri in merito al suo futuro?

"Non conosco le dinamiche ma ho già espresso la mia sensazione... Max ha fatto un grandissimo lavoro, ma non credo l'anno prossimo la Juventus riparta da lui. Questa è la mia sensazione perché alla fine è l'ambiente che si trova in un momento particolare e probabilmente dopo tanti anni fatti insieme è giusto anche che le strade si dividano".

Se fossi Gasperini cosa faresti?

"Il binomio Atalanta-Gasperini è difficilmente scindibile, credo sia un record tutti questi anni insieme e sicuramente è una novità per il calcio italiano. Bisogna capire se lui ha motivazioni diverse per ritentare una esperienza diversa da un ambiente che l'ha visto crescere e a cui ha dato tantissimo. Questa Atalanta sta facendo grandi cose".