Conte-Napoli, lavorare sui bonus non basta: la richiesta del mister | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Ore decisive per il possibile trasferimento di Antonio Conte al Napoli: gli azzurri hanno infatti individuato nel salentino la figura giusta per risalire la china dopo un'annata difficile, ma la trattativa è tutt'altro che semplice.

Ultimissime Conte-Napoli: la richiesta del tecnico

A partire dagli aspetti economici: per ADL andare oltre i 6 milioni d'ingaggio netto annuale per un allenatore, sarebbe prima volta nella storia della SSC Napoli. Per questo motivo, nello slancio teso al convincimento del tecnico, si prova a trattare inserendo dei bonus, che avendo una tassazione diversa rispetto allo stipendio, risultano meno "ingombranti" per il bilancio del club.

Come appreso tuttavia dalla nostra redazione, sul versante Conte la proposta dell'inserimento di ampi bonus viene valutata con una richiesta specifica: assieme al suo entourage vuole evitare infatti che per il meccanismo dei bonus il peso della tassazione sia troppo elevato per il tecnico stesso, oltre che fornire un'incertezza eccessiva rispetto all'intera quadra contrattuale.

Considerando queste ed altre difficoltà (più progettuali), De Laurentiis ha tenuto in piedi anche le altre piste come Pioli, Gasperini e Italiano, ma la preferenza per Antonio Conte è chiara. Dal canto suo il salentino, nel corso dei mesi, ha mutato la sua posizione: da un fermo diniego ad un'apertura possibilista, che resta ad oggi pur non escludendo altri corteggiatori (Milan, ma non solo).