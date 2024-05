Napoli su Gudmundsson, CorSport: De Laurentiis ha chiesto informazioni, ha una spiccata sensibilità per i talenti

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli lavora alla prossima estate, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport vuole rinforzarsi e rinnovarsi, segue diversi giocatori. Ad esempio l'attaccante islandese del Genoa Albert Gudmundsson.

Gudmundsson punta al grande salto. Il Napoli ha seguito e apprezzato il calciatore in questi mesi:

"Chiede informazioni, prova a capire i margini dell’operazione in termini economici e non solo. Il club è consapevole del fatto che siano diverse le società che puntano l’islandese.

De Laurentiis ha una spiccata sensibilità per i talenti e per questo punta Gudmundsson, ma dovrà superare non solo la concorrenza dell’Inter ma anche della Premier League, meta preferita del giocatore"