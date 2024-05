Gudmundsson-Napoli, Mediaset - De Laurentiis sfida altre due big di Serie A: fissato il prezzo

Calciomercato SSC Napoli - Ha trascinato il Genoa alla promozione in Serie A, e in questa stagione ha stupito tutti con gol, assist e giocate di qualità. Parliamo di Albert Gudmundsson, che la prossima estate è pronto a decollare verso una big. La Fiorentina ci ha provato, con insistenza senza riuscirci, adesso a cercarlo sono tre big di Serie A, come scrive SportMediaset:

C'è anche il Napoli su Gudmundsson, il Genoa fissa il prezzo:

"Il prezzo? Non meno di 35 milioni di euro. Una cifra importante ma non impossibile per le italiane, intenzionate a mettere sul tavolo le proprie carte per soddisfare il Genoa: Giuntoli, in attesa di incassare soldi dalle cessioni, può allettare i rossoblù con i promettenti Miretti e Barrenechea. Non da meno Marotta con diversi giovani assi nella manica: Satriano, Zanotti e pure Francesco Pio Esposito, ora in prestito allo Spezia. L'ad nerazzurro, forte del nuovo accordo di Zhang con Pimco, punta a chiudere l'affare con la 'solita' formula: prestito con obbligo di riscatto.

E il Napoli? Gudmundsson è un pallino di De Laurentiis che ne ammira qualità e fantasia. I dirigenti del Napoli si sono informati sulla fattibilità dell'operazione, e una mano potrebbe arrivare dalle diverse uscite previste in attacco. Non facile però trovare l'accordo con il club rossoblù che gioca sulla tanta concorrenza. A proposito: gli inglesi potrebbero entrare a gamba tesa saltando avanti a tutti grazie ai tanti milioni disponibili, ma al momento solo il Tottenham si è fatto avanti oltremanica".