Il Mattino - Italiano resta un'ipotesi per il Napoli: De Laurentiis può sfruttare la clausola per liberarlo, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Dietro Conte in pole position, per l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli restano i tre nomi di Pioli, Italiano e Gasperini. Sugli ultimi due, il quotidiano scrive:

"Copia-incolla anche per Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini: gemelli diversi per filosofia, modulo e metodi di lavoro. Entrambi completano il casting del presidente del Napoli alla voce allenatore del futuro. Italiano è un vecchio pallino del presidente. L'allenatore di origini siciliane, prossimo avversario degli azzurri venerdì a Firenze, ha già comunicato l'intenzione di lasciare la Viola nonostante il club di Commisso potrebbe esercitare l'opzione di rinnovo automatico per un altro anno. Così non sarà (pare ci sia un gentlemen's agreement tra le parti). Ma se anche così non fosse, l'allenatore potrebbe comunque liberarsi con una penale di un milione di euro. E questo potrebbe essere un "verbo difettivo" nel vocabolario di De Laurentiis. Infine, ma non certo per ultimo, Gasperini. Tra l'allenatore dell'Atalanta ed il patron del Napoli continuano gli ammiccamenti e si sprecano i complimenti. Ma prima che si arrivi ai contratti bisognerà necessariamente aspettare la fine di una stagione monstre della Dea, stasera in finale di coppa Italia contro la Juve, poi in finalissima di Europa League e in piena corsa per un posto in Champions".