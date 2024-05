Il Mattino - De Laurentiis ieri a Milano, nuovo contatto con Antonio Conte: si tratta, le cifre

Ultime notizie SSC Napoli - De Laurentiis affonda su Antonio Conte, le conferme arrivano anche dall'edizione odierna de Il Mattino che lancia un nuovo retroscena:

"Ieri mattina, il patron della Filmauro era a Milano e secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un nuovo forte sondaggio su Antonio Conte per valutare l'ipotesi di affidargli il testimone e rialzare la squadra dopo i disastri di questa stagione. L'ex Ct della Nazionale è tornato prepotentemente in auge come nuovo nocchiero azzurro a pochi minuti dal triplice fischio finale della gara di sabato scorso con il Bologna al Maradona che ha sancito l'ennesima figuraccia in casa degli ormai ex campioni d'Italia".

Sulla trattativa Antonio Conte-Napoli, Il Mattino scrive:

"Secondo alcune indiscrezioni emissari dal patron azzurro avrebbero sondato l'allenatore pugliese direttamente a Torino, dove vive anche la mamma dell'ex Ct della Nazionale. In terra sabauda tra l'altro c'è anche il nuovo diesse in pectore Giovanni Manna che ormai aspetta soltanto il via libera della Juventus (con cui è ancora sotto contratto) per essere ufficializzato dietro la scrivania azzurra. De Laurentiis da Milano è rientrato nel primo pomeriggio a Roma per fare il punto della situazione con il suo stato maggiore. L'operazione Conte sarebbe certamente quella più onerosa tra le trattative imbastite finora dal patron della Filmauro. Non solo per il cachet dell'ex Tottenham, ma anche per il suo staff. Si parla di cifre vicine ai sei milioni di euro (escluso bonus) per almeno due anni, con opzione unilaterale da parte del club per l'anno successivo. Poi c'è il nodo dell'eventuale buonuscita in caso di "divorzio". Si tratta".