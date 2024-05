Conte-Napoli, accordo vicino dopo il vertice di ieri: manca solo l'ok alla clausola "Champions"

Ultime notizie SSC Napoli - Fumata grigia nel vertice di ieri, ma ormai la scelta è stata fatta: per il nuovo allenatore, in pole position c'è Antonio Conte e c’è l’accordo sul triennale da 7 milioni, ma il presidente pone una condizione, ovvero il ritorno immediato in Champions League.

Nuovo allenatore Napoli: Conte e De Laurentiis

Conte-Napoli: clausola e dettagli accordo

L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta i dettagli della trattativa Antonio Conte-Napoli:

"La scelta è stata fatta e in pole position per la panchina del Napoli c’è più che mai Antonio Conte, anche se l’importante vertice societario di ieri si è concluso solo con una fumata grigia. Ci sarà infatti ancora da lavorare per raggiungere l’accordo con l’ex Ct della Nazionale, in linea di massima disposto ad accettare l’offerta economica ricevuta dagli azzurri: ingaggio da 7 milioni più bonus. Le parti sono vicine pure sull’eventuale durata del rapporto, che dovrebbe essere triennale e concludersi dunque il 30 giugno del 2027. Ma c’è il nodo di una clausola rescissoria che Aurelio De Laurentiis intende inserire nel contratto, riservandosi la possibilità unilaterale di interrompere il rapporto con il tecnico pugliese già al termine della prima stagione, in caso di mancata qualificazione immediata per la Champions League".

La posizione di Conte

Si tratterebbe di un contratto simile a quello che Ancelotti accettò, ma Conte risulta perplesso:

"Perplesso almeno per due motivi: perché eredita un team allo sbando e soprattutto per la sua visione diversa del progetto da realizzare sulla panchina azzurra, proiettato nel tempo e non legato soltanto all’immediatezza del risultato da raggiungere. L’ex ct della Nazionale preferirebbe infatti lavorare senza condizionamenti, per ricostruire dalle fondamenta il gruppo e gettare così le basi per aprire un lungo ciclo di successi, avendo a sua disposizione tre stagioni per riportare ai vertici italiani ed europei la squadra".

L'accordo su questa clausola rappresenta l'ultimo ostacolo sulla strada dell'accordo, scrive il quotidiano, poi arriverebbe la fumata bianca: il presidente è legato al tecnico pugliese da un rapporto di amicizia decennale e spera di convincerlo entro la fine del mese. Il club azzurro ha fretta di scegliere il nuovo allenatore, per evitare gli errori dell’estate scorsa estate.