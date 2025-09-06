L'ex Anderlecht non ha dubbi: "De Bruyne-Garcia, si è rotto qualcosa..."

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo Sollitto, ex team manager Anderlecht.

"La Nazionale belga? A volte in alcuni spogliatoi accadono cose che non si capiscono appieno proprio perché non lo si vive dall'interno. Sono dinamiche che non conosciamo o magari l'allenatore del momento vuole fare il fenomeno come ha fatto Thiago Motta lo scorso anno alla Juventus. Credo si sia rotto qualcosa nella nazionale belga tra De Bruyne e Garcia.

Il Belgio per tanti anni è stato primo nel ranking e adesso è ottavo quindi qualche equilibrio si è andato un po' a perdere.

De Bruyne è arrivato da un altro campionato, Conte è esigente e i calciatori hanno ancora le gambe pesanti della preparazione estiva.

Non vedo nulla di anomalo, diamo tempo di assorbire sia la mentalità che le attitudini del calcio moderno e di capire cosa vuole Conte. De Bruyne ha anche segnato nella prima partita, leggo e sento troppe catastrofi.

Il Napoli ha fatto un grande mercato, resta la squadra da battere e può giocarsi le sue carte in campionato ed in Champions.

Alcuni calciatori hanno un peso specifico solo come presenza nello spogliatoio incredibile, può essere deleterio solo se non accetta le scelte dell'allenatore. Ecco perché dico che anche solo con la presenza De Bruyne può fare la differenza.

È vero che il Napoli per qualche mese non avrà Lukaku, ma si è portato a casa l'attaccante del futuro e quindi nella sfortuna si è portato avanti per il prossimo mercato".