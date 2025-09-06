Maicon non ha dubbi: "Scudetto? Segnatevi questa squadra: è la favorita"

Maicon, ex difensore di Inter e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Partiamo subito forte: chi è la favorita per lo Scudetto?

«Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte».



I nerazzurri in estate hanno scommesso sul suo amico Chivu in panchina. Se lo aspettava?

«Cristian quando giocava era già una sorta di allenatore in campo. Lui e il Cuchu Cambiasso ci guidavano in partita, dettando i movimenti ed erano sempre molto attenti a ogni aspetto tattico durante gli allenamenti. Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto carriera in panchina e sono convinto possa fare davvero bene con l’Inter. È molto preparato»