Maicon non ha dubbi: "Scudetto? Segnatevi questa squadra: è la favorita"

Rassegna Stampa  
Maicon non ha dubbi: Scudetto? Segnatevi questa squadra: è la favorita

Maicon ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport

Maicon, ex difensore di Inter e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Partiamo subito forte: chi è la favorita per lo Scudetto? 
«Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte».  
 
I nerazzurri in estate hanno scommesso sul suo amico Chivu in panchina. Se lo aspettava? 
«Cristian quando giocava era già una sorta di allenatore in campo. Lui e il Cuchu Cambiasso ci guidavano in partita, dettando i movimenti ed erano sempre molto attenti a ogni aspetto tattico durante gli allenamenti. Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto carriera in panchina e sono convinto possa fare davvero bene con l’Inter. È molto preparato»

