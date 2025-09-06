Varriale: “Gattuso più adatto alla Nazionale italiana di Spalletti. Kean? Per Conte è molto meglio Lucca”

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato il giornalista Enrico Varriale:

“La prima di Gattuso? Mi fa veramente piacere per lui questo esordio così positivo, perché Se c’è uno con la maglia della Nazionale tatuata sulla pelle è proprio Gattuso. Ai Mondiali del 2006 dimostrò tutta la sua grinta e la sua voglia, dopo fu anche quello che disse a Lippi che non si doveva dimettere. La differenza rispetto alla Nazionale allenata da Spalletti conferma una cosa, che non sempre un grande allenatore come Spalletti è un ottimo ct. Forse è proprio il contrario. Gattuso potrebbe essere più adatto al ruolo di commissario tecnico rispetto all’allenatore di club.

La Nazionale di Spalletti non è mai stata brillante, la sua esperienza all’Italia mi ricorda quella di Sacchi. Spalletti ad un certo punto si è un po’ illuso di imporre un gioco a giocatori che vedeva una volta al mese. Se non hai una grandissima qualità nei singoli, pensare di dare un gioco alla Nazionale con così poco tempo a disposizione diventa complicato. Poi Spalletti è esigente con i giocatori anche sul piano tattico, ma per fare ciò ci vuole tempo ed esercitazioni e in Nazionale non c’è la possibilità di farlo. In un girone mediocre bisogna battere assolutamente Israele per garantirsi almeno i playoff, vedremo se la squadra di Gattuso continuerà a dimostrare quanto fatto ieri.

Per il Napoli era meglio acquistare Retegui o Kean al posto di Lucca? Lucca è più adatto. Retegui alle cifre che è andato in Arabia era un acquisto impossibile. Kean è meno adatto per le idee di Conte per essere l’alter ego di Lukaku. Bisogna dare tempo a Lucca per inserirsi e poi credo che tornerà utile anche alla Nazionale”.

Infortunio Rrahmani? I giocatori del Napoli, oltre agli impegni del club, sono quasi tutti nazionali. Per questo motivo ci potrebbero essere e ci saranno gli imprevisti come capitato a Rrahmani. Avere giocatori come Beukema è la certificazione di essere una squadra capace di lottare per qualsiasi traguardo fino alla fine. Le alternative di livello sono fondamentali e dopo la campagna acquisti il Napoli ne ha sia in difesa che a centrocampo”.