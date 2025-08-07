Di Lorenzo su McTominay: "Un ragazzo speciale, ha avuto un impatto impressionante. Sul Pallone d'Oro..."

Napoli - Le parole del capitano della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo che ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro ai microfoni di Sky Sport di quelle che sono le prime settimane della nuova stagione degli azzurri che inizieranno da Campioni d'Italia:

McTominay candidato al Pallone d'Oro?

"Se lo è meritato. E' un ragazzo speciale, lo conoscevamo già come calciatore ma ha avuto un impatto impressionante, si è calato subito nella nostra situazione e ha sposato un progetto arrivando dal Manchester United. Abbiamo bisogno di gente così, di giocatori che hanno voglia di giocare per questo club. Ha fatto un campionato strepitoso come tutti, è partito alla grande, sa che riconfermarsi è difficile ma ho visto voglia di fare un grande campionato".