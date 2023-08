Koopmeiners troppo caro, virata Napoli su Gabri Veiga! Gazzetta: nelle prossime ore nuovo rilancio

Notizie Napoli calcio. Con l'addio di Zielinski ormai sempre più vicino, il Napoli cerca un colpo ad effetto per il centrocampo. In cima alla lista dello staff mercato degli azzurri ci sono Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Gabri Veiga del Celta Vigo.

Calciomercato Napoli, le ultime su Gabri Veiga e Koopmeiners

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Atalanta non lascerà andare facilmente Koopmeiners: chiede tra i 40 e i 50 milioni, cifre superiori al budget che Aurelio De Laurentiis vuole destinare a questo tipo di investimento (almeno dieci in meno). Ecco rispuntare allora la pista Gabri Veiga:

Al Celta Vigo dell’ex Rafa Benitez è stata recapitata una proposta da 30 milioni che il club galiziano ha rifiutato, chiedendo i 40 previsti dalla clausola rescissoria. Nelle prossime ore il Napoli potrebbe alzare l’importo, sperando in uno sconto, magari con l’inserimento di alcuni bonus.