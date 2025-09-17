Il Mattino - Hojlund giocherà dall'inizio anche domani! In questa settimana Conte lo ha torchiato come si deve

Ultime notizie SSC Napoli - Rasmus Hojlund giocherà dall'inizio anche domani, anche se la forma è ancora precaria perché con lo United la preparazione non è stata esaltante. Ne parla Il Mattino.

“In questa settimana Conte lo ha torchiato come si deve, spiegandogli che deve pretendere da sé stesso più di quanto gli altri pretendano da lui: ha lavorato con continuità, in campo e in palestra. Sta provando e riprovando i movimenti con De Bruyne e McTominay, si ritrova molto spesso Politano e Di Lorenzo a dargli i suggerimenti tattici”

