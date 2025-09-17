Rifinitura Napoli alla vigilia del City, Meret in gruppo! Discorso di Conte alla squadra, grandi risate tra gli azzurri | FOTOGALLERY

Champions League fonte : dal nostro inviato Claudio Russo
Champions League - Il Napoli si prepara per affrontare il Manchester City. Giornata di vigilia oggi a Castel Volturno in attesa della partenza di oggi pomeriggio alle 15:30 alla volta dell'Inghilterra. Gli azzurri sono stati questa mattina agli ordini di Conte per preparare la gara dell'esordio in Champions. 

Dalla rifinitura la notizia principale che arriva è la presenza in gruppo di Alex Meret, che ha dunque pienamente recuperato dal suo infortunio che l'ha tenuto fuori nella gara contro la Fiorentina. Aggregato agli azzurri anche il giovane De Chiara della Primavera. Presente a bordo campo anche il DS Giovanni Manna, ancora con le stampelle a causa del problema che lo attanaglia da settimane. 

Durante la rifinitura e i 15 minuti di visione aperti ai media, il mister ha tenuto un discorso alla squadra in un angolo del campo. In quel momento si sono levate grandi risate tra gli azzurri. Clima disteso e concentrato in vista della super sfida contro Haaland e compagni.  Clicca su foto allegate per vedere le immagini della rifinitura: 

