Conte e Guardiola sono uniti da una ossessione travolgente

Ultime notizie SSC Napoli - Due allenatori uniti da un’unica, travolgente ossessione: la vittoria. Antonio Conte e Pep Guardiola si sfidano per l’ottava volta, con il tecnico del Napoli in vantaggio 4 a 3 nei precedenti contro il collega del Manchester City.
Come scrive Tuttosport, tra loro c’è rispetto "ma in campo don Antonio incarna il suo credo: armare gli uomini per la battaglia. Vuole iniziare la Champions con il piede giusto, già domani all’Etihad contro il City per l’esordio in una competizione che vede i partenopei assenti per ben 536 giorni dall’ultimo match contro il Barcellona".