Manchester City-Napoli non è Davide contro Golia ma quasi! Le cifre del dislivello economico

Ultime notizie SSC Napoli - C’è un grande dislivello economico tra il Napoli ed il Manchester City, come racconta Tuttosport.

"Per costruire l’attuale rosa, i citizens hanno speso 1 miliardo e 300 mila euro, mentre il Napoli arriva a quota 389mln: una differenza di 910mln. I costi dell’organico City quasi triplicano quelli dei partenopei. A questi va aggiunta la discrepanza sul monte ingaggi: 255mln di euro lordi per gli inglesi, l’esborso del club di De Laurentiis è di 111mln, ben 144 in meno del City. Non proprio Davide contro Golia, ma quasi"