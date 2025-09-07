Gazzetta - Anguissa può andare in panca a Firenze: in tre si giocano una maglia da titolare

Gazzetta - Anguissa può andare in panca a Firenze: in tre si giocano una maglia da titolare

Antonio Conte potrebbe lasciare in panchina Anguissa contro la Fiorentina

Napoli - Antonio Conte sta facendo già delle valutazioni sulla formazione da mandare in campo sabato contro la Fiorentina. Tra le riflessioni in corso c'è anche quella su Frank Anguissa. Il calciatore rientrerà solo mercoledì dagli impegni con il suo Camerun ed il tecnico vuole capire bene quali siano le sue condizioni fisiche anche per non rischiare in vista del debutto in Champions League contro il Man City.

Anguissa in panchina per Fiorentina Napoli?

Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, non è da escludere che Anguissa possa andare in panchina al Franchi. Le due soluzioni che ANtonio Conte avrebbe in mente di schierare al posto del centrocampista camerunense sarebbero Elmas e Gilmour. Entrambi si giocherebbero una maglia da titolare anche se potrebbe anche esserci la sorpresa con il 4-3-3 dando spazio a Lang.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
