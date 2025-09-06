Fiorentina, Pioli: "Lo scudetto non mi ha cambiato. Milan? Ora ho da pensare al Napoli"

Fiorentina, Pioli: Lo scudetto non mi ha cambiato. Milan? Ora ho da pensare al Napoli

Ultime calcio Napoli Pioli parla del campionato e della sua esperienza a Firenze

Ultime calcio Napoli - Stefano Pioli, neo allenatore della squadra viola, ha parlato ai microfoni di Dazn durante la pausa di campionato prima della sfida contro il Napoli:

Pioli sul campionato

"Capisco che il mio arrivo abbia portato aspettative e il pensiero di poter alzare l'asticella. E' quello che vogliamo fare. Questo però è l'inizio di un percorso e so che nel calcio le cose non si costruiscono così velocemente. C'è bisogno di lavoro, continuità e riempire la squadra. Mi auguro che in questi anni si possa arrivare a risultati migliori".

Il 19 ottobre ci sarà Milan-Fiorentina. Sarà il suo ritorno a San Siro
"Il 19 ottobre ci sarà Milan-fiorentina. Non l'ho segnata perché dico sempre alla squadra di pensare partita partita quindi non posso andare oltre. Chiaro che sarà una giornata particolare perché ritorno per la prima volta in uno stadio e in un ambiente che mi hanno dato grandissime emozioni e soddisfazioni. Ci penseremo quando si avvicinerà quella data".

Vincere lo scudetto l'ha cambiata?
"Vincere quello scudetto non mi ha cambiato, semmai ha cambiato la percezione dall'esterno. Quando vinci allora tutti pesano che quello che hai fatto è positivo. Ti dà una visibilità incredibile, poi soprattutto con il Milan che non vinceva uno scudetto da tempo. Secondo me però è un errore far credere che un allenatore vincente sia solo quello che riesce a vincere lo scudetto. Gli allenatori vengono scelti per raggiungere determinati obiettivi e ogni allenatore che riesce a raggiungere le aspettative del club è un allenatore vincente. Chi salva le squadre che si devono salvare e chi raggiunge l'Europa se quello era l'obiettivo. Io non sono cambiato e non sono più tranquillo perché ho dimostrato di poter vincere lo scudetto. Probabilmente l'aver vinto ti porta più responsabilità e aspettative e allora sono ancora più concentrato per far sì che il mio lavoro sia a quel livello. Devo stare sotto pressione e dimostrare di essere un allenatore di livello".

