CorSport - Gutierrez pronto a salire su un volo per l'Italia, visite mediche erano oggi in agenda ma...

Rassegna Stampa  
GutierrezGutierrez

Il Napoli chiude il colpo Miguel Gutierrez per la corsia mancina e arrivano conferme in merito a quello che è il rito finale tra viste mediche e firma del giocatore prima di diventare azzurro

Calciomercato Napoli -  Il Napoli chiude il colpo Miguel Gutierrez per la corsia mancina e arrivano conferme in merito a quello che è il rito finale tra viste mediche e firma del giocatore prima di diventare azzurro.

Visite mediche Gutierrez-Napoli

Dal Corriere dello Sport gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in chiusura tra Girona e Napoli per Miguel Gutierrez:

Tutto fila liscio sull'altro fronte iberico. Catalano, per la precisione: procede spedito lo scambio dei documenti ancora con il Girona per Miguel Gutierrez, 24 anni, l'esterno sinistro in attesa di conoscere il piano di volo per l'Italia. Operazione chiusa sulla base di 18 milioni più uno di bonus e macchina organizzativa al lavoro per pianificare le visite mediche. I club hanno anche provato a metterle oggi sulle rispettive agende, ma restano da limare un po' di dettagli. Oggi a Madrid, invece, visite per Giacomo Raspadori con l'Atletico. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top