CorSport - Gutierrez pronto a salire su un volo per l'Italia, visite mediche erano oggi in agenda ma...

Calciomercato Napoli - Il Napoli chiude il colpo Miguel Gutierrez per la corsia mancina e arrivano conferme in merito a quello che è il rito finale tra viste mediche e firma del giocatore prima di diventare azzurro.
Dal Corriere dello Sport gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in chiusura tra Girona e Napoli per Miguel Gutierrez:
Tutto fila liscio sull'altro fronte iberico. Catalano, per la precisione: procede spedito lo scambio dei documenti ancora con il Girona per Miguel Gutierrez, 24 anni, l'esterno sinistro in attesa di conoscere il piano di volo per l'Italia. Operazione chiusa sulla base di 18 milioni più uno di bonus e macchina organizzativa al lavoro per pianificare le visite mediche. I club hanno anche provato a metterle oggi sulle rispettive agende, ma restano da limare un po' di dettagli. Oggi a Madrid, invece, visite per Giacomo Raspadori con l'Atletico.