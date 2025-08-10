Marca - Raspadori pronto al debutto con l'Atletico Madrid, Simeone può usarlo in due ruoli

L'edizione odierna della testata giornalistica spagnolaÂ MarcaÂ scrive su Giacomo Raspadori prossimo acquisto dell'Atletico Madrid:

"Dopo la vittoria in amichevole contro il Newcastle, lâ€™Atletico avrÃ ora un uomo in piÃ¹, Giacomo Raspadori. Il giocatore italiano sarÃ pronto per il debutto in campionato contro lâ€™Espanyol di domenica. LunedÃ¬ si sottoporrÃ alle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherÃ allâ€™Atletico fino al 2030.

SarÃ in allenamento martedÃ¬ che Raspadori ascolterÃ il piano che il Cholo Simeone ha riservato per lui in squadra, conoscerÃ i nuovi compagni e si sottoporrÃ ad allenamenti specifichi affinchÃ© il suo adattamento in squadra avvenga il piÃ¹ rapidamente possibile. Non câ€™Ã¨ tempo da perdere, perchÃ© una volta completata la settimana di allenamento, sabato dovrÃ essere nella lista dei convocati per la prima di campionato.

Con JuliÃ¡n Alvarez titolare indiscusso, Griezmann che brilla nel suo nuovo ruolo di sostituto di lusso e Sorloth che rappresenta un classico numero 9, lâ€™arrivo di Raspadori completa definitivamente il reparto dâ€™attacco. Nel suo caso, offre mobilitÃ e la capacitÃ di giocareÂ sia come seconda punta, che sulla fascia sinistra. Senza dimenticare la sua capacitÃ di brillare nei momenti giusti, perchÃ© anche se le sue statistiche al Napoli non sono state brillanti, i suoi gol sono stati quasi sempre decisivi per raggiungere i due scudetti conquistati nelle ultime tre stagioni. Questo Ã¨ il motivo per cui Ã¨ molto considerato anche dalla Nazionale italiana, dimostrando che puÃ² aggiungere pepe allâ€™attacco dellâ€™Atletico".