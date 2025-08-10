Marca - Raspadori pronto al debutto con l'Atletico Madrid, Simeone può usarlo in due ruoli

Calcio Mercato  
L'edizione odierna della testata giornalistica spagnolaÂ MarcaÂ scrive su Giacomo Raspadori prossimo acquisto dell'Atletico Madrid:

"Dopo la vittoria in amichevole contro il Newcastle, lâ€™Atletico avrÃ  ora un uomo in piÃ¹, Giacomo Raspadori. Il giocatore italiano sarÃ  pronto per il debutto in campionato contro lâ€™Espanyol di domenica. LunedÃ¬ si sottoporrÃ  alle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherÃ  allâ€™Atletico fino al 2030.

SarÃ  in allenamento martedÃ¬ che Raspadori ascolterÃ  il piano che il Cholo Simeone ha riservato per lui in squadra, conoscerÃ  i nuovi compagni e si sottoporrÃ  ad allenamenti specifichi affinchÃ© il suo adattamento in squadra avvenga il piÃ¹ rapidamente possibile. Non câ€™Ã¨ tempo da perdere, perchÃ© una volta completata la settimana di allenamento, sabato dovrÃ  essere nella lista dei convocati per la prima di campionato.

Con JuliÃ¡n Alvarez titolare indiscusso, Griezmann che brilla nel suo nuovo ruolo di sostituto di lusso e Sorloth che rappresenta un classico numero 9, lâ€™arrivo di Raspadori completa definitivamente il reparto dâ€™attacco. Nel suo caso, offre mobilitÃ  e la capacitÃ  di giocareÂ sia come seconda punta, che sulla fascia sinistra. Senza dimenticare la sua capacitÃ  di brillare nei momenti giusti, perchÃ© anche se le sue statistiche al Napoli non sono state brillanti, i suoi gol sono stati quasi sempre decisivi per raggiungere i due scudetti conquistati nelle ultime tre stagioni. Questo Ã¨ il motivo per cui Ã¨ molto considerato anche dalla Nazionale italiana, dimostrando che puÃ² aggiungere pepe allâ€™attacco dellâ€™Atletico".

