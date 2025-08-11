Tuttosport - Il Napoli ha deciso come reinvestire i soldi di Raspadori

Calciomercato Napoli - Il Napoli a lavoro per migliorare la rosa in queste ultime settimane di mercato, mancano ancora dei pezzi da aggiungere alla rosa di Antonio Conte che spera sia completa il prima possibile. Dopo la cessione di Raspadori e altri giocatori sono in arrivo ancora nuovi acquisti come spiega Tuttosport:

I soldi da investire sul centrocampista dei rossoneri sono proprio quelli che entrano nelle casse dalla cessione di Giacomo Raspadori, che ieri ha raggiunto la sua nuova destinazione all’Atletico Madrid. Napoli molto attivo anche sui terzini: per Miguel Gutierrez, che arriva dal Girona come alternativa a Olivera, restano da sistemare solo gli ultimissimi dettagli e poi verranno fissate le visite mediche. Si guarda in Spagna anche per l'altro esterno di difesa che serve come ricambio di Di Lorenzo: piace sempre tanto Juanlu Sanchez, il problema è che per lui il Siviglia continua a sparare alto chiedendo 20 milioni di euro e così la trattativa non riesce a entrare nel vivo.