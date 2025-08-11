Tuttosport - Il Napoli ha deciso come reinvestire i soldi di Raspadori

Rassegna Stampa  
Manna ConteManna Conte

Il Napoli a lavoro per migliorare la rosa in queste ultime settimane di mercato, mancano ancora dei pezzi da aggiungere alla rosa di Antonio Conte che spera sia completa il prima possibile

Calciomercato Napoli - Il Napoli a lavoro per migliorare la rosa in queste ultime settimane di mercato, mancano ancora dei pezzi da aggiungere alla rosa di Antonio Conte che spera sia completa il prima possibile. Dopo la cessione di Raspadori e altri giocatori sono in arrivo ancora nuovi acquisti come spiega Tuttosport:

I soldi da investire sul centrocampista dei rossoneri sono proprio quelli che entrano nelle casse dalla cessione di Giacomo Raspadori, che ieri ha raggiunto la sua nuova destinazione all’Atletico Madrid. Napoli molto attivo anche sui terzini: per Miguel Gutierrez, che arriva dal Girona come alternativa a Olivera, restano da sistemare solo gli ultimissimi dettagli e poi verranno fissate le visite mediche. Si guarda in Spagna anche per l'altro esterno di difesa che serve come ricambio di Di Lorenzo: piace sempre tanto Juanlu Sanchez, il problema è che per lui il Siviglia continua a sparare alto chiedendo 20 milioni di euro e così la trattativa non riesce a entrare nel vivo.  

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top