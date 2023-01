Napoli - Analisi del Corriere della Sera sul Napoli che ha vinto contro la Juventus anche grazie alla reattività di Meret sul quasi autogol di Rrahmani:

E nel recupero una deviazione maldestra di Rrahmani non diventa il 2-2 solo per la reattività di Meret. Anche Allegri corregge il tiro: dopo l’uno-due napoletano abbassa Kostic sulla linea dei difensori tornando a una linea a quattro, in modo da consentire a Danilo di fronteggiare Kvara senza costringere Chiesa a rinculare in continuazione.