Cinque azzurri faranno gli straordinari contro la Fiorentina

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle scelte di Antonio Conte in vista degli impegni contro Fiorentina domani al Franchi alle 20:45 e giovedì all'Etihad Stadium contro il Manchester City in Champions League: §



"In porta dovrebbe toccare ancora a Meret in campionato mentre Milinkovic potrebbe avere una chances in Coppa. Per i terzini dubbi soltanto a sinistra dove Olivera e Spinazzola si giocano la maglia. Anche Politano dovrebbe fare gli straordinari come i fab four (Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay), campioni imprescindibili per Conte".