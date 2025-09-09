Zanoli: "L'Udinese mi ha voluto fortemente: vogliamo fare una grande stagione"

Le Interviste  
Zanoli: L'Udinese mi ha voluto fortemente: vogliamo fare una grande stagione

Ultime calcio Napoli Zanoli si presenta all'Udinese

Ultime calcio Napoli - Alessandro Zanoli, nuovo acquisto dell'Udinese, si è presentato attraverso i profili social del club bianconero.

Zanoli si presenta all'Udinese

Le parole di Zanoli:

"Ho trovato dei ragazzi disponibili anche se non ci sono ancora tutti perché sono impegnati con le nazionali, uno staff completamente a disposizione per lavorare bene e una società che mi ha voluto alla grande: sono pronto a dare tutto per questa maglia".

Nel passato molti giocatori forti hanno ricoperto il suo ruolo a Udine. Quali sono quelli che le piacevano di più?
"Ci sono stati grandi esterni come Molina, Isla o anche Asamoah e Udogie, posso ispirarmi a una carriera come la loro".

Quali sono i suoi obiettivi?
"Il primo è fare una grande stagione con l'Udinese, a livello personale è quello di dare sempre il massimo e ambire sempre a qualcosa di più. Sono carichissimo per questa nuova avventura, sarà una grande emozione giocare la mia prima partita in casa e vi aspettiamo tutti allo stadio. Forza Udinese!".

Alessandro Zanoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top