Ultime notizie SSC Napoli - In tre giorni Rasmus Hojlund ha fatto tutto quello che la gente si aspettava da lui: gol e giocate. Ne parla Il Mattino.

“Domani anche per Rasmus, come per McTominay, è un ritorno a casa. Anche se casa è un modo di dire: due anni sull'altra sponda, allo United, a sfidare quelli del City. Quattro volte avversario, tra Premier e FA Cup con un bilancio di zero gol. È una settimana che il danese si sbatte in allenamento, ha dimenticato in Inghilterra il broncio ed è finalmente contento del posto dove sta, dopo un anno da incubo”