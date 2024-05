UFFICIALE - Jorginho rinnova con l'Arsenal: arriva il comunicato del club inglese

Ultime calcio - Jorginho ha firmato un prolungamento di contratto con l'Arsenal. Ad annunciarlo con un comunicato sul suo sito è stato il club inglese:

"Il nostro nazionale italiano ha firmato per noi nel gennaio 2023 dal Chelsea e da allora è stato parte integrante della nostra squadra, collezionando più di 50 presenze in tutte le competizioni. Il 32enne centrocampista ha iniziato la sua carriera con l'Hellas Verona in Italia, dove è passato dalle giovanili fino a giocare con la prima squadra, collezionando 96 presenze in totale. Jorginho ha poi firmato per il Napoli, squadra di Serie A, nel gennaio 2014 e vi è rimasto per quattro stagioni, collezionando 160 presenze e vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nel suo primo anno".