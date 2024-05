Infortunati Napoli: Calzona deve valutare ben 4 azzurri per il Lecce

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono da valutare le condizioni di ben quattro azzurri in vista dell'ultima gara di campionato contro il Lecce allo stadio Maradona. Verranno infatti monitorati con attenzione Osimhen, Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui:

"Il centrocampista, infatti, è reduce da un problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite. Saranno da valutare anche le condizioni di Di Lorenzo, reduce da gastroenterite acuta rimediata nel pomeriggio della gara contro la Fiorentina. Un problema serio con forti sintomi che hanno portato al forfait di venerdì sera. Non erano in campo, al Franchi, neppure Mario Rui e Gollini. Tutte incognite per Calzona in vista del Lecce".