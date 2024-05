Clausola Osimhen, CorSport: la decisione del Napoli nel caso non fosse attivata. Spunta un nuovo prezzo

Dove giocherà il prossimo anno Victor Osimhen? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro dell'attaccante nigeriano. Come è noto, c'è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro che però potrebbe anche essere oggetto di trattative e dunque non essere ufficialmente attivata come spiega il quotidiano che svela il prezzo 'alternativo' alla clausola.

Clausola di Victor Osimhen

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sulla clausola Osimhen: