Gazzetta - Il primo acquisto in difesa del Napoli può arrivare dalla Fiorentina: colpo low cost, i dettagli

Il Napoli dovrà rinforzarsi in difesa nel prossimo mercato. Quest'anno la retroguardia azzurrra è stato un vero e proprio disastro in tutte e tre le gestioni tecniche che si sono avvicendate in panchina. La partenza di Kim, ceduto al Bayern Monaco, non è stata praticamente rimpiazzata. Il brasiliano Natan si è rivelato non pronto per il nostro campionato diventando la quarta scelta del pacchetto dei centrali. Titolare, accanto a Rrahmani, è diventato Juan Jesus che un anno fa giocava solo alcuni spezzoni di gara o giù di lì.

Il Napoli cerca un difensore centrale

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Martinez Quarta per rinforzare subito la difesa. Il centrale argentino non rinnoverà il contratto in scadenza tra un anno con la società di Rocco Commisso. In arrivo in Italia anche il suo agente che comunicherà la volontà del proprio assistito a Pradè. La valutazione del cartellino è di 10 milioni di euro.