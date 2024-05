Radio Kiss Kiss Napoli - De Laurentiis ha sondato stamattina la disponibilità di De Zerbi: le ultime

Novità importanti sul nuovo allenatore del Napoli da parte della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. La pista che prta ad Antonio Conte sembra essere definitivamente tramontata, resta in corsa Gian Piero Gasperini. Proprio sul tecnico dell'Atalanta, i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli sottolineano che al momento non c'è nessun accordo.

Gasperini non vuole sentire parlare di futuro, ha in mente solo la finale di Europa League di mercoledì. Gli scenari sono due, mercoledì può esserci l'annuncio di Gaspche lascia l'Atalanta per venire a Napoli oppure no. Nel frattempo c'è una notizia esclusiva lanciata proprio da Radio Kiss Kiss Napoli.

Sondaggio Napoli per Roberto De Zerbi

Ecco cosa ha dichiarato il collega Carlo Alvino sul nuovo allenatore del Napoli: "Stamattina il Napoli, nella persona del presidente Aurelio De Laurentiis, ha sondato Roberto De Zerbi per capire se ci sono le possibilità di vederlo sulla panchina azzurra. Va detto che, oltre agli azzurri, c'è anche il Milan interessato all'ex tecnico del Brighton".