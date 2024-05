Criscitiello sicuro: "Pronto un Garcia-Napoli bis al Milan, una follia non prendere De Zerbi"

Calciomercato - Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello commenta quanto accaduto nelle scelte del Milan per il ruolo di allenatore:

"Intanto De Zerbi ha deciso di diventare l’unico al mondo a fare beneficenza nel calcio. A Palermo, quando neanche i genitori avevano ancora capito che allenasse, lasciò 1 milione di euro a Zamparini. Forse, al ritorno a Brescia, la mamma gli avrà tirato una pantofola dietro. E avrebbe fatto bene. Poi disse no a Petrachi, all’epoca DS della Roma, perché aveva dato una parola al Sassuolo. A Kiev non lascia la città e la sua squadra perché gli ucraini non potevano lasciare il Paese e lui fino all’ultimo ha rischiato con le bombe sotto l’Hotel pur di non abbandonare la nave. Adesso, anche in Premier, decide che il calcio, la coerenza e i suoi ideali vengono prima dei soldi. Stavolta, però, siamo alla follia. Verso dicembre il Brighton gli offre altri due anni di contratto: roba da 8 milioni a stagione per 4 anni. Al mio Paese sono 32 milioni di sterline. Lui rifiuta. Sabato annuncia l’addio e lascia due anni di stipendi senza avere la certezza di una squadra e senza una sterlina di buonuscita. Ad Oronzo Canà dicevano “sei un eroe” e lui rispondeva “no, mi avete preso per un xxxx”. Chi non lo conosce non può sapere. Lui vuole fare calcio e non vuole contare i soldi sul conto corrente. Per me è follia ma al mondo non siamo tutti uguali.

Dietro la sua scelta non c’è il Bayern, il Milan, il Barcellona, la Juve o lo United. C’è solo un’idea diversa di calcio che non combacia più con quella del club. Lui va via e non guarda ai soldi. Unico nel Pianeta. Ora aspetterà il progetto che gli piace, la squadra che gli piace e non sceglierà come sempre tanto per allenare. Accettò il Brighton per le caratteristiche dei calciatori e disse no al Bologna perché in quel momento Sinisa stava male e non se la sentiva di prendere il suo posto dopo l’esonero dell’ex tecnico del Bologna. La vera follia è il Milan: hai l’opportunità e l’incastro tanto giusto quanto involontario di prendere De Zerbi e vai su Fonseca che si preannuncia un Garcia-Napoli bis. Fonseca è un ottimo allenatore ma il Milan deve capire che serve esperienza e conoscenza. Fonseca è uno dei tanti nomi sbagliati che il Milan sta seguendo. Ora è di nuovo in pole l’ex Roma ma se vuoi combattere con l’evoluzione della Juventus e vuoi fermare la crescita dell’Inter non puoi farlo con Fonseca e le scommesse. In questo Milan servono certezze e se la società non è in grado di darle deve dirlo pubblicamente. Se Conte e De Zerbi ti fanno sapere che per loro andare a Milanello sarebbe un onore e tu neanche ci fai una chiacchierata significa che non hai capito il valore del club rossonero".