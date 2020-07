Sportitalia - Atalanta-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni: Gattuso preferisce Politano a Callejon

Ultime calcio Napoli - Atalanta-Napoli sarà il big match della 29esima giornata di Serie A, una sfida importante per entrambe le squadre in chiave europea. Fischio d’inizio in programma domani al Gewiss Stadium alle ore 19:30, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gasperini perde Palomino per infortunio e deve rinunciare allo squalificato Malinovskyi, ma ritrova Ilicic che probabilmente sarà titolare in attacco con Zapata (leggermente favorito su Muriel) e Gomez. A centrocampo Freuler e De Roon, con Gosens e Hateboer sugli esterni. Nella linea difensiva a tre, davanti a Gollini, con Toloi e Djimsiti ci sarà Caldara. Gattuso proporrà la formazione tipo: in porta torna Ospina, in difesa si rivede Di Lorenzo a destra con Mario Rui a sinistra e Maksimovic (in ballottaggio con Manolas) e Koulibaly centrali. A centrocampo tornano titolari Demme e Zielinski, poi Fabian a completare il reparto. In attacco, Insigne a sinistra, Mertens al centro e Politano favorito su Callejon per occupare la fascia destra dal primo minuto.

Gattuso

ATALANTA-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata (Muriel). All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano (Callejon), Mertens, Insigne. All. Gattuso