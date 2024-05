Sky - Il Napoli ha presentato una bozza di contratto a quattro allenatori, per De Laurentiis c'è un'idea rivoluzionaria

Calciomercato Napoli - In casa Napoli si cerca il prossimo allenatore, chi sarà il successore di Francesco Calzona? Sky ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui nomi di Conte, Pioli, Gasperini e Italiano.

Nuovo allenatore Napoli, pronte le bozze dei contratti?

Sky fornisce aggiornamenti su Conte, Pioli, Gasperini e Italiano.

Il Napoli sta scegliendo ma deve anche essere scelto, ha presentato una bozza di contratto più o meno a tutti. Pioli ha un anno di contratto con il Milan, c’è disponibilità ad ascoltare e valutare il progetto, così anche Gasperini che si sta giocando un trofeo con l’Atalanta e che per De Laurentiis sarebbe un’idea rivoluzionaria, a fine stagione bisognerà capire se ci sarà volontà da parte dell'allenatore.

Italiano sarebbe una vecchia scelta, per Conte De Laurentiis non si è rassegnato: la speranza è che non abbia altre opzioni e trovi una convergenza con il Napoli.