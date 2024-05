Sportitalia, Parlato: "Ipotesi centro sportivo a Caivano: a Palazzo Chigi è stata presentata un’idea di progetto" | FOTO

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha scritto sul proprio profilo Instagram:

"E se il Napoli costruisse il nuovo centro sportivo a Caivano? L’ipotesi può essere possibile ed è molto più fattibile di Bagnoli, visto che dopo aver azzerato il precedente governo del Comune di Caivano, lo Stato ha preso in mano le redini della ricostruzione, affidando a Sport e Salute il compito di far rinascere l’impianto sportivo attraverso un intervento esteso su 50.000 metri quadrati e con un impegno economico di 9.300.000 euro. A Palazzo Chigi è stata presentata un’idea di progetto per il ripristino del centro sportivo ormai noto alle cronache. Idee e rendering per dimostrare (soprattutto) che lo Stato c’è. E potrebbe esserci anche il nuovo centro sportivo del Napoli, che ne pensate?"