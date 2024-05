Thiago Motta-Bologna, sarà addio dopo la Champions: nel mirino c'è Italiano, Napoli avvertito

Thiago Motta lascerà il Bologna, ha voglia del grande salto in un top-team, dal Paris Saint-Germain in giù. Il Bologna gli garantirebbe una seconda stagione, non sarà questione di soldi, poichè Motta già rinunciò la scorsa estate al Napoli, che chiaramente lo avrebbe pagato meglio dei rossoblù. Ambisce ad altri traguardi.

Il Bologna pensa a Italiano per la panchina

E allora il Bologna si guarda intorno e cerca il prossimo allenatore che dovrà portare avanti il discorso Champions League. Il profilo che si adatta al Bologna sarebbe quello di un emergente già con la testa fuori dall’acqua, Vincenzo Italiano, il quale potrebbe chiudere con un successo europeo la cavalcata a Firenze: giovane, affamato, attratto dalla vetrina della massima competizione continentale. Medaglia d’argento delle ipotesi è Maurizio Sarri, che emerso lo è da tempo: Bologna potrebbe rilanciarlo. Dietro di loro potrebbe esserci sul podio Francesco Farioli, il quale ha fatto molto bene a Nizza.