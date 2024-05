Futuro Gasperini, Percassi sicuro: "Ha un contratto fino all’anno prossimo. Ma se vuole andare, deve fare lui il primo passo", ADL è avvertito

Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Tra i tecnici che piacciono a De Laurentiis, c'è Gasperini e a Bergamo tutti hanno paura di perderlo e proprio di vederlo sulla panchina azzurra.

Il Napoli pensa a Gasperini

Come riporta Il Corriere dello Sport, tutti temono il Napoli, anche se magari nessuno capisce come De Laurentiis possa mettere in alternativa Pioli e il Gasp, idee chiare non chiarissime, come scegliere tra la luna e il sole, comunque affari loro, giù le mani del Gasp. La speranza è che il Gasp stia usando il Napoli per far ingelosire l’Atalanta, come nei matrimoni a un certo punto bisogna mettersi il tacco 12 o lo smoking per sbaraccare i rischi del torpore abitudinario, Percassi intanto l’ha già messa così: «Ha un contratto fino all’anno prossimo. Ma se vuole andare, deve fare lui il primo passo. E allora ne parleremo». Ne parleranno e prolungheranno, questo il sogno orobico, trofeo o non trofeo.