Panchina Napoli, Gasperini-Pioli bloccati dallo stesso destino ma Chiavelli spinge per Italiano: il motivo

De Laurentiis e Manna lavorano per individuare il tecnico giusto a cui affidare la nuova panchina del Napoli dalla prossima stagione.

De Laurentiis lavora al nuovo allenatore

Come riporta Tuttosport, Conte è in pole ma il secondo coach maggiormente gradito è Gasperini, quello che ha permesso all’Atalanta di arrivare a giocarsi due finali, Coppa Italia ed Europa League. Gasperini è sotto contratto con il patron Percassi che difficilmente lo lascerebbe andare via. Poi c’è Pioli, ormai in uscita dal Milan, ma anche lui in possesso di un altro anno di contratto da 3 milioni netti a stagione. E poi c’è Italiano, un pallino di De Laurentiis fin dal 2020-21. E questa potrebbe diventare l’opzione maggiormente preferita dall’amministratore Chiavelli, perchè arriverebbe ad una cifra (2,5 milioni a stagione) inferiore a quella chiesta dagli altri.