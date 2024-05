Nuovo allenatore Napoli, Gazzetta: accelerata ADL, ecco quando lo annuncerà

Nuovo allenatore Napoli, è pronta l’accelerata di Aurelio De Laurentiis in questi giorni. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il presidente vuole gettare le basi per un nuovo progetto tecnico degno di questo nome - senza mai più rivivere un’annata del genere - e per farlo c’è bisogno di invidiare un tecnico all’altezza, capace di tale sfida.

Nuovo allenatore Napoli, quando sarà annunciato

Così dopo aver individuato il nuovo direttore sportivo, ovvero Giovanni Manna, è pronto a puntare anche sulla guida tecnica: il casting - riporta la rosea - dovrebbe concludersi entro la fine di questo mese, così da abbreviare i tempi e avviareuna campagna acquisti per rilanciare il Napoli.

Fosse confermato tale scenario, significherebbe che ADL sarebbe pronto ad annunciare il nuovo mister subito dopo Lecce-Napoli del 26 maggio. Nei giorni a seguire. Così da essere tutti pronti per i primi di giugno.