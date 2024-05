Calciomercato Napoli, arrivano conferme sul rientro a Londra di Romelu Lukaku accostato all’azzurro come possibile sostituto di Victor Osimhen.

Mercato Napoli, Chelsea pronto a vendere Lukaku

Come infatti riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore rientrerà al Chelsea a fine stagione ma non è nei pieni dei Blues: motivo per cui, con un contratto in scadenza nel 2026, è pronto a essere ceduto. La richiesta britannica è di 40 milioni di euro.