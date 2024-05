Napoli in Europa? Dal verdetto dipenderà anche il mercato: trovato il sostituto di Osimhen

Come finirà la stagione del Napoli, con o senza un piazzamento in una secondaria competizione europea che sia anche la Conference League? Una domanda importante non solo per le ambizioni internazionali del club e una continuità europea che supera il decennio, ma anche per il potere contrattuale che ne verrebbe con un verdetto o con l’altro.

Calciomercato Napoli, Lukaku anche senza Europa?

L’operazione Lukaku più 80-90 milioni in cambio di Osimhen - riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola - sarebbe per esempio più fattibile in caso di piazzamento europeo. Un discorso - si legge - che vale più sul piano dell’appeal che su quello finanziario poiché Europa League e Confernce di per sé non garantiscono grossi introiti per la partecipazione.

L’alternativa per l’attacco a oggi resta Artem Dovbyk del Girona: la società non vorrebbe privarsene dopo aver piazzato la Champions League, ma la volontà del giocatore - pronto a cogliere una sfida importante - potrebbe fare la differenza.