Dove tutto ebbe inizio, Zirkzee torna al Maradona per raggiungere la qualificazione in Champions

Zirkzee ha festeggiato un solo gol all'Olimpico contro la Roma nelle ultime settimane ma il Bologna si affida ancora a lui per tornare a vincere.

Zirkzee torna al Maradona dove tutto ebbe inizio

Come riporta Il Corriere dello Sport, Joshua sa come si fa, perchè allo stadio Maradona lo ha già fatto: un gol al Napoli, in casa degli azzurri poi diventati campioni d'Italia, il numero 9 rossoblù, l'ha segnato una stagione fa. Era il 16 ottobre 2022. Fu il suo primo in serie A, il suo primo con la maglia del Bologna nella sua prima da titolare coi rossoblù. Zirkzee si prese una parte della scena e sfoderò la sua immaginaria mitraglietta. Adesso Zirkzee torna a far visita al Napoli da leader, da trascinatore di un Bologna che si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League. Da riserva tutta da scoprire, il 22enne rossoblù si è trasformato in uno degli attaccanti più apprezzati e desiderati del campionato italiano.