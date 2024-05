Bologna, primo match point Champions al Maradona: Thiago Motta si avvicina al grande traguardo

Un primo match point Champions: oggi alle 18 il Bologna giocherà a Napoli contro gli ormai ex campioni d’Italia, a caccia di un successo che avvicinerebbe il 'Grande Sogno'.

Il Bologna si avvicina alla Champions

Tre punti al Maradona porterebbero Thiago Motta e i suoi ragazzi a soli due punti matematici dalla Champions, con una aritmetica che potrebbe arrivare già domani se lo scontro diretto tra le inseguitrici Atalanta-Roma dovesse finire 1 o X: viceversa, ci sarà ancora da attendere. Il Bologna per ora ripone la calcolatrice nel cassetto, poiché arriva al chilometro 40 della sua maratona - per dirla alla Thiago Motta - padrone del proprio destino: quasi duemila tifosi rossoblù oggi saranno al Maradona per spingere la squadra in una partita che può rivelarsi davvero decisiva.