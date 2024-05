Psg-Kvaratskhelia, incontro con l'agente: Luis Enrique lo considera sostituto di Mbappé, può partire subito per questa cifra

Kvaratskhelia ha recuperato e con il Bologna ci sarà, Calzona gli affiderà la maglia da titolare nel tridente. Il presidente De Laurentiis ha le idee chiare, dovrà diventare l’attore protagonista del nuovo Napoli, raccogliendo l’eredità di Victor Osimhen che lascerà sicuramente la maglia azzurra considerando la clausola da 130 milioni di euro.

Il Psg incontra l'agente di Kvaratskhelia

Come riporta La Repubblica Napoli, l’investitura è importante e naturalmente va accompagnata da un corposo rinnovo del contratto. La scadenza è ancora lontana (2027) ma Kvara guadagna poco più di un milione di euro, un ingaggio che ovviamente gli sta stretto considerando il valore mostrato in questi due anni di Napoli. Il campione georgiano non ha avuto un rendimento negativo nonostante le difficoltà degli azzurri: 10 gol in campionato e 8 assist, un bottino di tutto rispetto. Il Napoli ha pochi dubbi. Considera Kvara il leader futuro, ma il 23enne di Tbilisi è tentato da una mega offerta del Psg. In Francia non hanno dubbi: Luis Enrique considera il numero 77 azzurro uno dei potenziali sostituti di Mbappè che in estate si trasferirà al Real Madrid. Kvaratskhelia è l’obiettivo principale del direttore sportivo Luis Campos per la prossima stagione. Secondo il giornale “ Le Parisien” ci sarebbe stato già un incontro con Mamuka Jugeli, procuratore di Kvara, per trovare un’intesa sull’ingaggio. Ma bisognerà fare i conticon De Laurentiis: Khvicha ha un contratto fino al 2027 e il Napoli ha fissato un prezzo altissimo, circa 130 milioni, per lasciarlo partire già quest’estate.