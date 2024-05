Formazioni Napoli-Bologna, le ultimissime da Sky: Cajuste e Juan Jesus dal 1', Thiago Motta cambia ancora!

Ultime notizie Serie A - Napoli-Bologna è la gara delle ore 18 del 36º turno di campionato, alle battute finali con la lotta europea ancora bella calda. Il Napoli di Calzona cerca l'occasione del riscatto al Maradona, il Bologna di Thiago Motta vuole blindare la zona Champions. E allora, quali saranno le scelte dei due allenatori?

Non ci resta che scoprire le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna, con i possibili undici titolari di Calzona e Thiago Motta secondo la redazione di Sky Sport:

"Nel Napoli Kvaratskhelia torna dopo il forfait contro l’Udinese. In difesa spazio a Juan Jesus al posto di Ostigard, mentre Cajuste è in vantaggio su Traoré. Thiago Motta sceglie Calafiori in mezzo e Kristiansen a sinistra in difesa. Ndoye e Odgaard invece dovrebbero essere preferiti a Orsolini e Saelemaekers

QUI NAPOLI - Juan Jesus pronto a rientrare in difesa in coppia con Rrahmani. Torna anche Kvaratskhelia sulla fascia sinistra dopo aver saltato l'Udinese. A centrocampo c'è Cajuste in vantaggio su Traoré.

QUI BOLOGNA - Calafiori e Kristiansen titolari in difesa con Beukema in panchina. Ndoye e Odgaard dal 1' a supporto di Zirkzee. Motta con le opzioni Orsolini e Saelemaekers a partita in corso".