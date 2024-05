Il Milan insiste per Buongiorno: nuovi incontri con l'agente, il Napoli c'è ma resta defilato

Per Buongiorno, il Milan torna a metterci lo zampino. Giacché l’agente del difensore granata sta incrociando ripetutamente i vertici del club rossonero e uno degli argomenti caldi è anche il destino del difensore del Torino.

Il Milan insiste per Buongiorno

Come riporta Tuttosport, il Milan, dunque, riparte nell’assalto. Potenzialmente, una griglia di partenza indicherebbe in Italia, oggi come oggi, l’Inter di nuovo in testa, seguita per l’appunto dal Milan e in terza battuta, decisamente più lontano e in ritardo, il Napoli. E la Juventus, intanto? Proseguono le chiacchierate (sin dall’inizio dell’autunno!) tra Giuntoli e l’agente di Buongiorno, nelle pieghe di incontri dettati pure da altre motivazioni e urgenze. Tuttavia Alessandro ha ribadito al suo agente la propria oggettiva impossibilità a valutare la pista bianconera. Come a dire: alla Juve proprio no, per me sarebbe impossibile.