Calciomercato Napoli, senza Europa sfumerà il primo obiettivo in difesa

Calciomercato Napoli, molto - se non tutto - dipenderà anche dalla posizione finale degli azzurri in campionato. Non solo per Romelu Lukaku, ma anche per tutti gli altri principali obiettivi.

Mercato Napoli, sfuma Hancko senza Europa?

Perché è un conto una chiamata considerando un piazzamento europeo che possa essere anche minimo come la Conference League, un altro è restare eventualmente completamente all’asciutto.

In quest’ultimo caso - riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola - sfumerebbe da subito uno dei principali obiettivi per la difesa per la prossima sessione estiva: Hancko del Feyenoord. Discorso diverso invece per il giovane Spileers del Bruges, sempre nel mirino dello scouting partenopeo.