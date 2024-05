Conte è il preferito di ADL ma spunta il reale motivo della frenata: si riflette in casa Napoli

La squadra in ritiro prepartita al solito hotel Serapide di Pozzuoli, i responsabili del mercato riuniti a Napoli nel quartier generale dell’hotel Britannique. Il Napoli cerca il nuovo allenatore.

Conte il preferito di De Laurentiis

Come riporta Tuttosport, nessuna speranza di rinnovo per Calzona, numeri alla mano il peggior allenatore del Napoli da 15 anni a questa parte: dal marzo 2009 ad oggi ha fatto registrare la media-punti di 1,23 per ognuno dei 13 match, peggio dell’1,24 del Mazzarri attuale (il primo vanta un buon 1,74) ed a distanza siderale dal capofila Sarri (2,16 a partita) del quale era stato anche vice. L’ad Chiavelli, lo scout Micheli ed il nuovo ds Manna ieri hanno fatto il punto, con il presidente De Laurentiis (in video-collegamento) della situazione relativa al tecnico che dovrà guidare il Napoli della ricostruzione. La situazione è in stallo dopo i contatti avuti con i candidati papabili. Il preferito resta sempre Antonio Conte, anche se dopo l’incontro di circa due settimane fa, il patron sembrerebbe aver preso tempo per riflettere. Non tanto per la richiesta economica (6,5 milioni netti a stagione, più tre anni più bonus), ma perché l’ex ct della Nazionale avrebbe idee diverse a livello di management.