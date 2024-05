Conference League, la qualificazione passa per il Maradona ma occhio alla Fiorentina: Italiano è il pericolo più grande

Il Napoli ha messo nel mirino, in vista delle prossime tre partite, la qualificazione in Conference League. C’è ancora speranza, resiste l’aritmetica guardando alla classifica e c’è un duello a distanza, ma presto ravvicinato, con la Fiorentina nona che insegue a un punto ma che deve ancora recuperare la partita contro l’Atalanta.

La qualificazione Conference passa per il Maradona

Come riporta Il Corriere dello Sport, proprio i viola saranno i prossimi rivali del Napoli al Franchi, gara (anticipata alle 20.45 di venerdì 17) che si preannuncia in tal senso decisiva, ma tutto dipenderà dall’esito della prossima partita. Lo scontro diretto alla penultima del Franchi può annullare il sorpasso virtuale, ma ogni discorso verrà rimandato al termine di questa giornata. Due gare al Maradona prima dei saluti, il Bologna e all’ultima il Lecce, sei punti potenziali per arrivare a quota trenta complessivi a Fuorigrotta. La corsa alla Conference passa (anche) dal Maradona.