Pedullà: "Conte l'unica strada che ha De Laurentiis per dare un segnale! Su Gasperini e Manna dico..."

Calciomercato Napoli - Attraverso il suo canale Youtube, il giornalista esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha parlato così:

"Napoli, mai più così: un anno del genere non deve più esistere, è un'offesa ai tifosi. Il primo passo è stato fatto, adesso Manna che abbiamo anticipato noi è il nuovo direttore sportivo del Napoli. L'errore dell'anno scorso fu scegliere il DS dopo l'allenatore. Il DS è il tassello fondamentale, anche nella scelta dell'allenatore. Cosa penso di Manna? Un giovane direttore che si deve formare, ha fatto buone cose senza pressioni alla Juve, lavorando nel settore giovanile. Ma il buon direttore dipende dal presidente, dal datore di lavoro: se gli dà autonomia, sì. La scelta dell'allenatore dev'essere collegiale, insieme al direttore sportivo.

Conte? De Laurentiis continua a sbagliare. Ricorderete che un anno fa di questi tempi, il presidente elogiò Italiano. Lo voleva ma la Fiorentina non l'ha liberato. Quest'anno sta commettendo lo stesso errore, parlando di Gasperini alla vigilia di una gara importante per l'Atalanta. Un buon presidente, rispettoso del lavoro degli altri, non parla di Gasperini e del gradimento. Gasperini fu ad un centimetro dalla panchina del Napoli nell'anno in cui Mazzarri litigò e ruppe con De Laurentiis. Bigon recuperò il rapporto, quando De Laurentiis aveva già incontrato Gasperini e c'era accordo di massima, ma siccome recuperò il rapporto con Mazzarri gli disse che non voleva più cambiare allenatore.

Chi prenderei io come nuovo allenatore? Io tutta la vita prenderei Conte, perché devo dare un segnale di rottura rispetto al passato, di inversione totale rispetto alle mie abitudini. Pioli è un buon allenatore per me ma non è ciò che serve al Napoli".